В посольстве Британии раскрыли детали санкций против Лукашенко

Санкции Лондона против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора и главы администрации президента Игоря Сергеенко включают запрет на въезд в Великобританию и заморозку их активов, говорится в сообщении посольства страны в России.

В сообщении посольства в Telegram указывается, что Лондон ввел санкции «против Александра Лукашенко, Виктора Лукашенко и Игоря Сергеенко, а также других лиц, причастных к серьезному нарушения прав человека в Белоруссии».

«Им будет запрещен въезд в Соединенное Королевство, их активы будут заморожены», – указали в диппредставительстве.

Указывается, что «режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов».

«Несмотря на неоднократные призывы мирового сообщества, Александр Лукашенко отказался вступать в диалог с оппозицией, лишь усилив жестокие репрессии», – завили в посольстве.

В сообщении говорится, что санкции были введены «в рамках независимого режима санкций (Global Human Rights sanctions regime), который вступил в силу в июле этого года».

«Независимый режим санкций позволяет Великобритании запрещать тем, кто серьезно нарушает права человека, совершать поездки в Великобританию, проводить денежные средства через британские банки или извлекать какую-либо прибыль от экономики Соединенного Королевства», – заключили в посольстве.

До этого страны Балтии ввели санкции против 30 белорусских официальных лиц: пятилетний запрет на въезд установлен для президента страны Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.

25 сентября страны Балтии расширили список санкций до 100 должностных лиц.

Белоруссия ввела ответные санкции против Балтии.

При этом сообщалось, что ЕС не смог согласовать санкции против Белоруссии. Польша заявляла о намерении ввести ограничительные меры в отношении Минска в обход Евросоюза.

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