Кремль рассказал об обещании Путина южнокорейскому лидеру

Президент России Владимир Путин действительно пообещал южнокорейскому лидеру приехать в Сеул, когда сделает прививку от COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, действительно, Путин имеет действующее приглашение, которое вчера его южнокорейский коллега возобновил. И Путин подтвердил, что со временем он обязательно намерен воспользоваться этим любезным приглашением после того, как и когда он примет решение поставить себе прививку», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу подтвердить, что президент действительно намерен посетить Сеул после вакцинации.

Напомним, Путин провел телефонные переговоры с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами и выразил готовность посетить Южную Корею после того, как сделает прививку российской вакциной от коронавируса.

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