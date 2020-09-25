Россиян предупредили о магнитных бурях Синоптики рассказали о погоде в столице 25 сентября 2020, 06:14 Текст: Антон Антонов

В Москве ожидается теплая погода без осадков, сообщают синоптики. Днем в столице будет от 22 до 24 градусов тепла, ночью температура опустится до семи градусов тепла. По области воздух прогреется до 25 градусов тепла, в ночь на субботу похолодает до четырех градусов тепла, передает ТАСС. Скорость юго-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 751 мм ртутного столба.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях