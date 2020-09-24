Российские школьники взяли три «золота» на международной олимпиаде по информатике

Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в онлайн-формате, сообщили в Минпросвещения.

«Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная России на 32-й Международной олимпиаде по информатике. Такое же соотношение золота и серебра – у команд США и Ирана. Таким образом, Россия поделила второе место с двумя сильными противниками. В этом году состязание впервые прошло в дистанционном формате. В олимпиаде приняли участие команды из 87 стран мира», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В Минпросвещении уточнили, что обладателями золотых медалей стали Ильдар Гайнуллин из Татарстана, Семен Савкин из Москвы, а также Андрей Ефремов из Санкт-Петербурга. Серебряную медаль завоевал Егор Лифарь из Москвы. Победители, призеры и руководители команд, успешно выступившие на олимпиаде, получили денежные премии.

Кроме того, обладатели медалей имеют право поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.