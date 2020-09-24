Пашаев отреагировал на обвинения со стороны нового адвоката Ефремова

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко ответил на обвинения со стороны нового защитника артиста Романа Филиппова в давлении на артиста.

Пашаев заявил, что «это бред полнейший». На его взгляд, «если у адвоката есть высшее образование или хотя бы среднее техническое, он не может такого написать», передает «Москва 24».

«Я не верю, что он такие вещи написал. И это же не влияет никак. Если он с такой позиции пошел, чтобы получить минимальный срок, – у меня нет слов», – добавил он.

Ранее Филиппов заявил, что Пашаев оказывал на актера давление, что «привело к лишению подзащитного Ефремова Михаила Олеговича права на защиту». Он попросил в жалобе смягчить приговор своему подопечному.

Напомним, пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева.

Другой новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.

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