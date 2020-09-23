Стало известно главное условие передачи коронавируса

Ученые выяснили, что ключевой фактор для передачи коронавируса SARS-CoV-2 – скорость испарения влаги в воздухе.

Как сообщает EurekAlert!, с помощью теоретического моделирования и гидродинамических экспериментов специалисты изучили влияние влажности, температуры окружающей среды и скорости ветра на распространение мельчайших капель слюны, в которых содержатся частицы вируса.

Выяснилось, что жизнеспособность вируса значительно снижается при высокой температуре и низкой относительной влажности за счет высокой скорости испарения. При жаркой погоде с повышенной влажностью вероятность передачи коронавируса остается высокой, передает РИА «Новости».

По словам ученых, полученные данные объясняют, почему пандемия усилилась в течение июля в различных густонаселенных городах по всему миру с жарким и влажным климатом.

Напомним, в июле немецкие ученые в результате исследования пришли к выводу, что коронавирус способен в определенных условиях передаваться на расстоянии более восьми метров.