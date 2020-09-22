Лавров шуткой ответил на вопрос о цветной революции в США

Россия не заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты после выборов президента вошли в фазу кризиса, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров в интервью ТАСС заявил, что не хочет предсказывать, произойдет ли в США цветная революция, если ни одна из сторон не примет итоги голосования.

«Есть такая шутка, что в США никогда не будет цветной революции, потому что в США нет американского посольства. В каждой шутке есть доля шутки и доля правды», – сказал министр.

Он напомнил, что действующий президент США Дональд Трамп уже обвиняет тех, кто будет считать голосовавших по почте в намерении исказить результаты.

«Мы уже подчеркнули многократно, в том числе устами президента, что будем работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства <...> В отношении законодательства, кстати сказать, тоже возникает немало вопросов. Идут до сих пор дискуссии, почему уже не один раз в американской истории бывало, что кандидат, получивший значительное большинство голосов граждан Соединенных Штатов, в итоге оказывается проигравшим, потому что голоса выборщиков распределяются по-другому и не отражают пропорционально количество голосов, поданных гражданами напрямую. Но это американская проблема, конституция и законы», – сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Москва не желает видеть кризис в США, который может добавиться к уже существующим в этой стране «тревожным проявлениям насилия и расизма».

Напомним, выборы в Соединенных Штатах Америки пройдут 3 ноября. В начале сентября Трамп сократил отставание от кандидата на пост президента от Демократической партии США Джозефа Байдена до 7%.

Ранее Трамп назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории. Кроме того, он предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах. А вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест предположил, что 77-летний Джозеф Байден в случае победы на выборах президента США может не дожить до инаугурации.