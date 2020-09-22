Захарова пообещала Пескову «не без удовольствия» ответить на заявления Госдепа

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова представителя Кремля Дмитрия Пескова, сообщила, что ответит на заявления госсекретаря США Майка Помпео по ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«СМИ: В Кремле не будут комментировать заявления Помпео по ситуации с Навальным, оставляют это удовольствие официальному представителю МИД – Песков». Дмитрий Сергеевич, сигнал принят. Завтра на брифинге все будет. Не без удовольствия», – написала Захарова в своем Facebook.

Напомним, Песков ранее отказался комментировать заявления Помпео по Навальному.

«Оставлю удовольствие комментировать заявление госсекретаря США все-таки своей коллеге Маше. Что касается в целом санкционной зависимости США – по-другому трудно назвать, она всем хорошо известна, всем странам мира – вряд ли кто-то такую деятельность одобряет», – заявил Песков.

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты намерены создать коалицию, которая будет мешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2». Также он заявил, что США по ситуации с Навальным примут аналогичные истории со Скрипалями меры.

Накануне немецкое издание Die Zeit сообщило, что правительство Германии предложило США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода «Северный поток – 2».

В минфине Германии отказались от комментариев по поводу информации о попытке Берлина заключить соглашение с Вашингтоном об отказе от санкций против «Северного потока – 2». В правительстве ФРГ заявили, что переговоры Берлина и США по этой теме секретны.

Вместе с тем в Германии заявили о невозможности начать уголовное расследование случившегося с блогером Алексеем Навальным, так как инцидент произошел на территории другой страны.

До этого МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера.