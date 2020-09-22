Китайских таксистов обязали избавиться от тату ради женщин и детей

Власти города Ланьчжоу, столицы провинции Ганьсу на северо-западе Китая, в целях кампании по улучшению имиджа таксистов обязали водителей избавляться от татуировок на теле.

Постановление местных властей поступило в августе. Подобные меры, как утверждают в администрации, предпринимаются, чтобы некоторые пассажиры не чувствовали себя неловко или в опасности, передает The New-York Times.

Отмечается, что это также совпало с общенациональными усилиями по подавлению растущей популярности татуировок среди молодого поколения.

Подобные требования возмутили некоторых водителей такси. «При подаче заявления на получение водительского удостоверения мы представляем документы, подтверждающие, что у нас нет судимости. Наши татуировки не превращают нас в плохих парней и преступников», – написал один из таксистов на правительственном онлайн-портале.

Мужчина уточнил, что процесс удаления тату болезненный и дорогостоящий. Для удаления рисунков с тела требуется несколько сеансов. При этом после использования лазера для сведения тату могут остаться шрамы или блеклые цветные пятна.

Постановление правительства, по словам автора обращения, является дискриминационным.

Однако транспортный комитет Ланьчжоу отказался менять свое решение, передает издание. В ведомстве пояснили, что «большие татуировки на водителях могут причинить страдания пассажирам – женщинам и детям».

Комитет также настаивал на том, что «водители, у которых уже есть татуировки, должны удалять их хирургическим путем в максимально возможной степени». За чей счет водителям предлагается избавляться от тату, не уточняется.

Представители правительства Ланьчжоу отказались от комментариев.