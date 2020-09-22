ПФР опроверг приостановку выплат в случае не снятия денег с карты

Информация о приостановке выплаты пенсии, если человек в течение полугода не снимает средства с карты, не соответствует действительности, сообщили в Пенсионном фонде России.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», – передает РИА «Новости» сообщение ПФР.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.