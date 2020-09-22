Названа причина опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Как отметил эксперт, средства с карты могут не снимать те, у кого хватает на жизнь без выплат от государства, передает РИА «Новости».

Приостановка выплат, по его словам, призвана защитить государство от «лишних» трат, так как пенсионер может переехать в другую страну или скончаться, а Пенсионный фонд будет уведомлен об этом несвоевременно из-за отсутствия полной автоматизации всех государственных функций.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде (ПФР) рассказали о резком увеличении числа обращений граждан о «перерасчете пенсий», навязанном недобросовестными юридическими организациями.