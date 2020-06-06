В ПФР рассказали о новой мошеннической схеме с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде (ПФР) рассказали о резком увеличении числа обращений граждан о «перерасчете пенсий», навязанном недобросовестными юридическими организациями.

В сообщении на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области говорится, что «средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей», однако «за подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение взималась плата от 20 до 900 тыс. рублей за одно заявление».

Мошенники нередко представляются сотрудниками ПФР и сообщают пожилым людям о положенной им денежной выплате.

Они предлагают указать номер счета для перечисления денег, также возможна рассылка СМС-сообщений с сайта, маскирующегося под портал Госуслуг. В них указана информация о компенсации.

«(Мошенники) пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет, якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию», – уточняют специалисты.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев призвал ни в коем случае не указывать на неизвестных сайтах данные банковской карты и пароли из СМС-сообщений. В подобных ситуациях следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Подчеркивается, что сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о новых видах мошенничества на фоне коронавируса.