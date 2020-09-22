Белорусский Telegram-канал обязали выплатить сотруднику ОМОН 1 тыс. долларов

Белорусский оппозиционный Telegram-канала Nexta, который работает из Польши, обязали выплатить сотруднику минского ОМОНа почти тысячу долларов за моральный вред, сообщила пресс-служба МВД республики.

«В июле Telegram-канал Nexta сообщил, что сотрудник ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексей Ковалев фигурирует в компрометирующем видеоролике, где якобы офицер запечатлен с проститутками. Информация оказалась недостоверной, и сотрудник, честь и достоинство которого были опорочены, обратился в суд», – сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

По данным ведомства, оказалось, что на фото в посте Telegram-канала был изображен не Ковалев, а «другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним».

Суд Минского района вынес решение об удовлетворении иска. Теперь администратор Nexta должен выплатить Ковалеву компенсацию за моральный вред в размере 2,5 тыс. белорусских рублей (около 1 тыс. долларов), а также опровергнуть недостоверную информацию.

Отмечается, что Ковалев планирует направить деньги на благотворительность.