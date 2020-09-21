Нефть Brent упала более чем на 5%

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в понедельник, 21 сентября, упала на 5,1% – до 40,96 доллара за баррель.

В то же время стоимость нефти марки WTI снижается на 5,9% – до 38,89 доллара, передает ТАСС.

В понедельник утром цены на нефть показывали слабый рост на фоне опасений остановок добычи из-за шторма в Мексиканском заливе: Brent росла на 0,07%, до 43,18 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,05%, до 41,34 доллара за баррель.