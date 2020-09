Arianespace запланировал 16 пусков ракет «Союз» с британскими спутниками OneWeb Онищенко указал на опасность введения четырехдневки в России Власти обещали сделать все, чтобы IT-отрасль стала более значимой 21 сентября 2020, 14:05 Текст: Елизавета Булкина

Правительство делает все, чтобы IT-отрасль стала еще более значимой, конкурентной и успешной, сказал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко во время онлайн-приветствия участников Российского интернет-форума (РИФ in the City), который проходит в Москве. «Мы обсуждаем и делаем все для того, чтобы помочь IT-отрасли стать еще более значимой, конкурентной, успешной. Стараемся делать это быстро, чтобы между идеей и ее реализацией проходило как можно меньше времени», – передает его слова ТАСС. По словам Чернышенко, в этом году правительство, несмотря на пандемию, сделало много для данной сферы. «Вы знаете, что в этом году, несмотря на всю его необычность, государство сделало шаги, очень серьезно изменило подходы в отношении IT-отрасли – это и двукратное снижение страховых взносов, это и уменьшение ставки налогов на прибыль до 3%, и отмена НДС для российского софта. Мы включили такой стимулирующий тренд, такой заряд, которого не было ранее никогда, и надеемся, что это найдет отклик и у отрасли», – добавил вице-премьер. Он отметил, что 2020 год – непростой и интересный одновременно, особенно для онлайн-сервисов. «Думаю, на РИФ вы будете много обсуждать, как события пандемии повлияли на развитие Рунета. Мне бы, конечно, было бы интересно ознакомиться с вашими выводами, экспертизой, прогнозами – они нам очень нужны», – сказал он. Чернышенко обратился к представителям отрасли с просьбой направить в кабмин предложения по форматам измерения показателя цифровой зрелости отраслей экономики. «Мы это учтем при выработке подходов к измерению такого важного и такого сложного показателя, как «Уровень цифровой зрелости» в различных отраслях экономики. 2030 год не за горами, поэтому нам нужно сделать дорожную карту, чтобы мы могли действительно прийти к этому результату полной цифровой зрелости по всем фронтам во всех отраслях», – добавил замглавы правительства. Между тем, по данным компании Mediascope, представленным на форуме РИФ In the City, большинство россиян (67%) используют смартфон для выхода в интернет. В мае-июле интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались 95 млн человек, или 78% населения страны старше 12 лет. Смартфон остается главным устройством для выхода в интернет – им пользуются 67% россиян. С помощью компьютеров и ноутбуков в интернет выходит 51% населения, планшетов – 17%, Смарт ТВ – 15%. Время использования интернета выросло в период самоизоляции. По данным WEB-Index, в апреле пользователи старше 12 лет каждый день проводили в интернете на 12% больше времени, чем в марте. Время использования интернета выросло во всех возрастных группах, но сильнее всего – в аудитории 12-24 лет (+ 16%). В период самоизоляции пользователи стали больше проводить времени в интернете как на десктопе – в среднем 1 час 51 минуту каждый день, так и на мобильных устройствах – 3 часа 6 минут. В апреле новостные ресурсы каждый день посещали около 14% россиян, в июле интерес вернулся к показателям начала года – порядка 9%. В социальные сети в июле каждый день стали заходить 47% населения, тогда как в апреле это делали 51%. При этом восстановилась аудитория навигационных сервисов и карт – в июле их вновь посещали каждый день около 6% населения, сервисов такси и каршеринга – 2,5%. По-прежнему востребованными остаются видеоконференции. В июле такими сервисами хотя бы раз пользовались 2,3 млн человек на десктопе (1,9% населения) и 2,8 млн человек на мобильных устройствах (2,3% населения). По словам гендиректора Mediascope Руслана Тагиева, цифра аудитории в 100 млн пользователей уже «не за горами».

