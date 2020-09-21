Власти обещали сделать все, чтобы IT-отрасль стала более значимой

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21 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Трамп заменил Совбез ООН правом сильного

Своей политикой попрания всяких международных правовых норм, американские власти приближают конец нынешней ООН Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Нарочитая ложь госсекретаря США Майкла Помпео о якобы возобновленных санкциях ООН против Ирана, а также угрозы наказать несогласных с этим вызвали жесткую реакцию России и европейских стран. Отмечая очередной удар Вашингтона по авторитету ООН, эксперты скептически оценили реальные возможности стран мира сопротивляться американским санкциям. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Смерть судьи сыграла против американских либералов

Рут Гинзбург (вторая справа в первом ряду) была одним из главных «штыков» либералов в Верховном суде США supremecourt.gov
То, что происходит сейчас в США, уже назвали «схваткой над гробом», победа в которой даже важнее, чем итоги президентских выборов. В пятницу умерла одна из девяти судей Верховного суда Рут Гинзбург. От того, кто займет ее место, зависит, каким путем будет двигаться Америка – консервативным или либеральным. Битва вокруг этого вопроса столь горяча, что грозит похоронить политическую систему страны.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Украинские шахтеры ушли под землю

Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
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Двадцатый век был столетием диктаторов

Тимур Шерзад, журналист
Двадцатый век начался с крушения монархий – и это приводило к образованию далеко не только демократий. Но даже среди диктатур были страны, творившееся в которых безобразие было значительно выше нормы. Поговорим о «тройке лидеров». Подробности...
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Лондонские шпили-вили Навального

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
«Агенты ГРУ» Петров и Боширов ездят в Солсбери смотреть на шпили. «Агент МИ-6» Мария Певчих на шпильках летит в Новосибирск за Навальным. Отравление – кома – санкции, и как в добрых голливудских фильмах, при съемках никто не пострадал. Подробности...
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Власти обещали сделать все, чтобы IT-отрасль стала более значимой

    21 сентября 2020, 14:05

    Текст: Елизавета Булкина

    Правительство делает все, чтобы IT-отрасль стала еще более значимой, конкурентной и успешной, сказал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко во время онлайн-приветствия участников Российского интернет-форума (РИФ in the City), который проходит в Москве.

    «Мы обсуждаем и делаем все для того, чтобы помочь IT-отрасли стать еще более значимой, конкурентной, успешной. Стараемся делать это быстро, чтобы между идеей и ее реализацией проходило как можно меньше времени», – передает его слова ТАСС.

    По словам Чернышенко, в этом году правительство, несмотря на пандемию, сделало много для данной сферы. «Вы знаете, что в этом году, несмотря на всю его необычность, государство сделало шаги, очень серьезно изменило подходы в отношении IT-отрасли – это и двукратное снижение страховых взносов, это и уменьшение ставки налогов на прибыль до 3%, и отмена НДС для российского софта. Мы включили такой стимулирующий тренд, такой заряд, которого не было ранее никогда, и надеемся, что это найдет отклик и у отрасли», – добавил вице-премьер.

    Он отметил, что 2020 год – непростой и интересный одновременно, особенно для онлайн-сервисов. «Думаю, на РИФ вы будете много обсуждать, как события пандемии повлияли на развитие Рунета. Мне бы, конечно, было бы интересно ознакомиться с вашими выводами, экспертизой, прогнозами – они нам очень нужны», – сказал он.

    Чернышенко обратился к представителям отрасли с просьбой направить в кабмин предложения по форматам измерения показателя цифровой зрелости отраслей экономики. «Мы это учтем при выработке подходов к измерению такого важного и такого сложного показателя, как «Уровень цифровой зрелости» в различных отраслях экономики. 2030 год не за горами, поэтому нам нужно сделать дорожную карту, чтобы мы могли действительно прийти к этому результату полной цифровой зрелости по всем фронтам во всех отраслях», – добавил замглавы правительства.

    Между тем, по данным компании Mediascope, представленным на форуме РИФ In the City, большинство россиян (67%) используют смартфон для выхода в интернет.

    В мае-июле интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались 95 млн человек, или 78% населения страны старше 12 лет. Смартфон остается главным устройством для выхода в интернет – им пользуются 67% россиян. С помощью компьютеров и ноутбуков в интернет выходит 51% населения, планшетов – 17%, Смарт ТВ – 15%.

    Время использования интернета выросло в период самоизоляции. По данным WEB-Index, в апреле пользователи старше 12 лет каждый день проводили в интернете на 12% больше времени, чем в марте. Время использования интернета выросло во всех возрастных группах, но сильнее всего – в аудитории 12-24 лет (+ 16%). В период самоизоляции пользователи стали больше проводить времени в интернете как на десктопе – в среднем 1 час 51 минуту каждый день, так и на мобильных устройствах – 3 часа 6 минут.

    В апреле новостные ресурсы каждый день посещали около 14% россиян, в июле интерес вернулся к показателям начала года – порядка 9%. В социальные сети в июле каждый день стали заходить 47% населения, тогда как в апреле это делали 51%. При этом восстановилась аудитория навигационных сервисов и карт – в июле их вновь посещали каждый день около 6% населения, сервисов такси и каршеринга – 2,5%. По-прежнему востребованными остаются видеоконференции. В июле такими сервисами хотя бы раз пользовались 2,3 млн человек на десктопе (1,9% населения) и 2,8 млн человек на мобильных устройствах (2,3% населения).

    По словам гендиректора Mediascope Руслана Тагиева, цифра аудитории в 100 млн пользователей уже «не за горами».


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