«Лидеры России» провели открытые уроки для школьников Приэльбрусья

В школах Приэльбрусья 2 сентября «Лидеры России» провели «Уроки Лидерства» и «Памяти и славы». Организатором проектов выступает клуб «Эльбрус» – сообщество победителей конкурса «Лидеры России» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В 2019 году клуб реализовал три социальных проекта: «Уроки Лидерства» для школьников и студентов, на которых Лидеры делятся управленческим опытом, помогают определиться с профессией и рассказывают о ключевых компетенциях будущего, «Моя родная школа» – проект, в рамках которого победители и финалисты конкурса «Лидеры России» проводят уроки в своих родных школах и «Финансовая грамотность» – программа обучения школьников грамотному планированию бюджета, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Площадками для проведения мастер-классов в 2019 году стали детские лагеря, школы и вузы, а в 2020 году многие проекты перешли в онлайн. В этом году портфель пополнился еще тремя социальными проектами: «Боевая слава», «Доступный театр» и «Делай чудо».

Как рассказала победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития России Татьяна Дьяконова, образовательные проекты и программы Клуба «Эльбрус» ориентированы на одни из самых актуальных запросов школьников и современной молодежи в целом.

«Не случайно они пользуются большой популярностью. Так проект «Уроки Лидерства» стал самым масштабным и охватил более 19 тыс. молодых людей в 60 регионах России. В год 75-летия Победы в проекте «Восхождение на Эльбрус» школьники Приэльбрусья познакомились не только с самой популярной образовательной программой – «Уроки лидерства», изучили основы «Финансовой грамотности», но и узнали на уроках «Памяти и славы» как можно восстановить по архивам историю своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также, почему важно сохранить историю своей семьи», – добавила она.

Открытые уроки для школьников Приэльбрусья провели победители первого сезона конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов. Дмитрий Юрьев из Санкт-Петербурга (руководитель направления Департамента стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть»), Евгения Дмитриева из Москвы (руководитель проектного офиса клуба «Эльбрус», директор по развитию ООО «Инфосистемс», член Общественной палаты России), а также суперфиналисты третьего сезона конкурса «Лидеры России 2020» Олег Калинский из Пятигорска (Директор Института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ «МИСиС») и Жаннет Мусукова из Терскола (Специалист по кадрам АО «Курорт Нальчик»).

Отмечается, что в среду Дмитрий Юрьев провел уроки «Памяти и Славы». Целью урока было рассказать ребятам о проекте, его возможностях, а также, как с помощью современных цифровых инструментов, доступного сетевого портала, архива Министерства Обороны «Память народа», и важных человеку 21 века навыков аналитического и критического мышления, можно восстановить историю своей семьи и родных.

«Ребята были очень заинтересованы это темой, урок проходил в интерактивной форме, какие-то задачи мы разбирали вместе, смотрели, как с помощью маленьких фактов в истории героев проекта можно находить информацию и анализировать ее. Я надеюсь, что мой урок сподвигнет школьников узнать больше интересных подробностей о своих предках у родителей и сохранить историю своих семей, их подвигах со времен Великой Отечественной Войны», – поделился он.

Ученики оценили урок, посвященный Памяти и Славе героев Великой Отечественной Войны. «Благодаря проекту «Боевая слава» и вашему порталу boevayaslava.ru теперь я смогу узнать о своих предках больше. Спасибо Клубу «Эльбрус» за предоставленную возможность», – отметили ученики девятого класса Шамса Бабаева и Тамсур Тибаев.

По словам Евгении Дмитриевой, на уроках лидерства спикеры делают акцент на практические инструменты, разбирают, как конкретно поставить себе цель, смотрят механику анализа собственных мотивов и навыков, составляют карты развития, рассматривают данные рынка труда и вместе со школьниками обсуждают, как повысить вероятность получения работы

«Все техники мы пропускаем через примеры из своей жизни, что дает понимание материала в формате 360. Уверена, что многие ребята станут активными участниками проектов платформы «Россия – страна возможностей». Еще хочется верить, что между спикерами и ребятами возникнет общение и за пределами мероприятий», – отметила она.

Также суперфиналист конкурса «Лидеры России» от Северо-Кавказского федерального округа, специалист по кадрам АО «Курорт Эльбрус», кандидат в мастера спорта по горнолыжному спорту Жаннет Мусукова из Терскола провела урок «Памяти и Славы» и «Урок Лидерства» в школе «Терскол». Девушка призналась, что очень любит свое дело, успевая совмещать приятное с полезным – каждый день до начала работы или в выходные дни она проверяет склоны, тестируя их, как профессиональный спортсмен и сегодня она с радостью поделилась своим опытом со школьниками.

«В детстве я хотела стать стоматологом. При выборе профессии и ВУЗа сомнений не было. Был выбран город на Неве и Политехнический университет, поскольку я получала высшее образование и параллельно продолжала профессиональные занятия горнолыжным спортом в числе спортсменов Сборной Политеха по горным лыжам», – поделилась Мусукова.

Она также отметила, что на уроках лидерства в школах много говорится о профориентации.

«Мне запомнился вопрос, который задали школьники: «А Вам не страшно было?» Это говорит о том, что ребята боятся пробовать что-то новое. Очень хочу, чтобы дети понимали, что их всегда поддержат друзья и родные в любом начинании. На «Уроках лидерства» детки заряжаются, вдохновляются примером Лидеров, и главная их задача – осознать, что наши возможности безграничны», – заключила она.