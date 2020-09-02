Мишустин заявил о выполнении правительством всех соцобязательств в I полугодии

Правительство России, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в первом полугодии 2020 года выполнило все социальные обязательства в полном объеме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин заявил, что «благодаря оперативно принятым мерам правительству удалось обеспечить его (бюджета) сбалансированность в период распространения новой коронавирусной инфекции – все социальные обязательства были выполнены в полном объеме», передает РИА «Новости».

«Экономика, люди получили существенную дополнительную помощь», – добавил он.

Премьер указал также, что неизрасходованных остатков бюджета к концу года быть не должно: «В прошлом году остался большой объем неиспользованных бюджетных ассигнований. Обращаю внимание, что такая ситуация недопустима. Министерствам и ведомствам необходимо принять все меры, чтобы к концу этого года были оплачены все государственные контракты, в полном объеме были выделены субсидии предприятиям и организациям, а межбюджетные трансферты перечислены регионам. Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти».

Ранее Мишустин предложил продлить меры поддержки борющихся с COVID медиков. Также он сообщал, что правительство выделит медучреждениям еще 49,5 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусом и тест-системы для них.