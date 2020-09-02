Кремль рассказал о сокращении зависимости России от нефтегазовых доходов

Зависимость России от нефтегазовых доходов никого не устаивает, но она поэтапно сокращается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескова спросили, устраивает ли Кремль то, что, по оценке Минфина, в 2019 году доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете Россиисоставила порядка 40%.

«Эта цифра, безусловно, не может устраивать, и она никого не устраивает. Но эта цифра имеет тенденцию к поэтапному, хоть медленному, сокращению. И за последние 10-15 лет это сокращение видно невооруженным глазом», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он напомнил, что президент России отмечал параллельный рост высокотехнологического сектора.

«И на фоне пандемии, которая привела к новым вызовам, которые встали перед нами, как раз наша наука, медицина показала блестящий результат в мировом масштабе», – сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства затруднился ответить на вопрос о том, есть ли в национальных целях развития плановый показатель по доле нефтегазовых доходов, отметив, что ему надо проверить эту информацию.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала, что Россия – не «страна-бензоколонка», а государство с ярко выраженными технологическими возможностями.

Напомним, 20 августа в отчете Счетной палаты сообщалось, что доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в первом полугодии упала до 29,3%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года падение составило 13,9%.