Задержанному по делу об убийстве сестер в Рыбинске предъявили обвинение по трем статьям

Задержанному по уголовному делу об убийстве сестер в Рыбинске Виталию Молчанову предъявили обвинение по трем статьям, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

В сообщении на сайте СК указывается, что Молчанову «предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Убийство»; «Изнасилование»; «Насильственные действия сексуального характера»).

Следствие ходатайствует об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, об обнаружении тел двух девочек с признаками насильственной смерти в квартире одного из домов в Рыбинске сообщалось во вторник. Было возбуждено уголовное дело, его передали в Главное следственное управление СК.

Подозреваемым является сожитель матери убитых детей. Он в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после совершения особо тяжких преступлений, включая убийство. Мужчину задержали, он раскаялся в содеянном.