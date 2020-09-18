В Минске редактору государственной газеты сожгли машину

В Минске подожгли машину редактора государственной газеты «СБ – Беларусь сегодня» Романа Рудя, передают информагентства. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил республиканский следственный комитет.

Инцидент произошел еще 14 сентября, был установлен факт поджога, говорится в Telegram-канале ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нужные объекты, допросили свидетелей и назначили экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом» УК Белоруссии.

По данным «Интерфакса», автомобиль принадлежит редактору государственной газеты «СБ – Беларусь сегодня» Роману Рудю.

Сам Рудь в Facebook отметил, что фотографии его автомобиля с госномером «раскидали по Telegram-чатам» с указанием адреса, а позднее произошел поджог. Журналист уверен, что преступление было совершено за то, что тот имеет отличную от протестующих в Минске точку зрения.

Поджигатели, по мнению Рудя, «больше наказали» его жену и дочь, которые пользовались машиной чаще него.

«Добились они двух вещей: моя дочка теперь не может заснуть по ночам, а я окончательно убедился, что никаких «мирных протестующих» нет и в помине. Под них рядятся погромщики и поджигатели. Думаю, на этом все разговоры об их безобидности, демократичности и терпимости к другим мнениям можно прекращать», – заключил редактор.

В августе участник акции протестов в Минске умер после того, как его сбил автомобиль на проезжей части.