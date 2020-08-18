Участника акции протеста в Минске насмерть сбила машина

Участник акции протестов в Минске умер 16 августа, после того как его сбил автомобиль на проезжей части, сообщило министерство внутренних дел Белоруссии.

По информации ведомства, инцидент произошел в 3.20 (совпадает с мск) на Партизанском проспекте в белорусской столице, передает РИА «Новости».

Водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. Юноша скончался на месте от полученных травм. В ведомстве уточнили, что до этого он участвовал в протестах.

Также в МВД отметили, что непосредственно перед происшествием молодой человек стоял на проезжей части. Это заметил водитель одной из машин и предупредил пешехода об опасности, попросив уйти с дороги на тротуар.

«Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса Renault», – пояснили в МВД.

Ведомство просит пешеходов не нарушать правила дорожного движения и пересекать проезжую часть только в положенных местах.

С вечера 9 августа в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. В ответ правоохранители применяли против них слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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