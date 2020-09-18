Путин заявил о важности конкурса «Лидеры России» для решений задач гособоронзаказа

Президент Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, прошедшей в формате видеоконференции, указал на эффективность конкурса «Лидеры России».

Глава государства, говоря о формировании федерального кадрового резерва ОПК, затронул тему конкурса «Лидеры России».

«Отмечу, что подобные форматы – президентский и федеральный резерв управленческих кадров, открытый конкурс «Лидеры России» и ряд других – активно развиваются и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Специалисты, прошедшие такой строгий отбор, уже работают на разных уровнях власти», – цитирует президента сайт Кремля.

Он добавил, что с мая 2020 года такая работа проводится на предприятиях ОПК по четырем направлениям.

«Уже отобраны 55 перспективных профессионалов, действительно настоящих лидеров, которые сейчас учатся стратегическому планированию деятельности оборонных предприятий, организации работы крупных трудовых и научных коллективов, управлению портфелем заказов и финансами», – сказал Путин.

Президент выразил уверенность в том, что необходимо готовить руководителей «нового поколения», которым предстоит решать стоящие перед ними масштабные и нестандартные задачи.

«Это в том числе эффективное и своевременное выполнение гособоронзаказа, ускоренное внедрение в серийное производство научно-технических достижений и, конечно, разработка перспективных образцов вооружений и техники. Таких специалистов нам нужны сотни, без всякого преувеличения. Речь идет о многих сотнях специалистов самого высшего звена», – указал глава государства.

В начале сентября в состав наставников конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» вошли четыре заместителя председателя правительства – Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко.

Наставниками конкурса также стали другие члены правительства: первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства Юрий Борисов, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр юстиции Константин Чуйченко, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков (наставник специализации «Наука») и заместитель министра финансов Михаил Котюков.