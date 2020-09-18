Лавров отреагировал на заявления о «подкупе» талибов Россией

Заявления о том, что Россия якобы пыталась подкупать талибов против американцев, это ничем не подтвержденный вымысел, сказал глава МИД Сергей Лавров.

«Но, конечно, те вещи, о которых вы сейчас упомянули (обвинения в американской прессе в адрес РФ в сговоре с талибам против военных США в Афганистане), когда нас обвинили в том, что мы с талибами заводили отношения с тем, чтобы побудить их за финансовое вознаграждение осуществлять специальные операции против американских военнослужащих. Талибы воюют, исходя из своих интересов, исходя из своих убеждений. И подозревать нас в том, что мы можем подобного рода вещи, сугубо бандитские вещи осуществлять, ну, я считаю, что это ниже достоинства даже американских официальных лиц», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

«Кстати сказать, Пентагон вынужден был опровергать подобного рода измышления, не найдя каких-либо подтверждений этим вымыслам. Сами талибы заявили, что это абсолютная неправда», – подчеркнул глава МИД России.

Лавров, говоря о предстоящих выборах президента США, отметил, что Москва готова работать с любым правительством Соединенных Штатов.

«Мы будем, естественно, работать с любым правительством, которое будет избрано в любой стране, это относится и к Соединенным Штатам. Но разговаривать с Соединенными Штатами по всем вопросам, которые их интересуют, мы будем исключительно на основе равноправия, взаимной выгоды, поиска баланса интересов. Разговаривать с нами ультиматумами – это бессмысленно, бесполезно. Если кто-то этого еще не понял – то это негодные политики», – сказал Лавров.

По словам главы МИД России, скоро предстоят дебаты между основными кандидатами в президенты США от Демократической и от Республиканской партий и «русский вопрос» – вопрос о «вмешательстве» России, как это уже все устоялось в качестве клише, во внутренние дела Соединенных Штатов – уже сейчас занимает одно из доминирующих мест.

Напомним, издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы «сговоре».

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