Трамп признался в утрате всех друзей

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за своего избрания на высший государственный пост потерял всех своих друзей, которых заменили члены конгресса.

«Я потерял всех своих друзей из-за этого поста. У меня были друзья. «Эй, Дон, пойдем поужинаем». – «Окей, хорошо, Ричард, я пойду». – «Эй, Дон, давай сходим». – «Окей, Ларри, увидимся позже в ресторане в Нью-Йорке... У нас были замечательные разговоры, вы не должны знать, о чем мы говорили, это не ваше дело. Но мы были расслабленными», – передает РИА «Новости» слова Трампа на встрече с избирателями в Висконсине.

«Внезапно я становлюсь президентом США... И теперь они мне звонят: «Господин президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться?» Я говорю: «Расслабься. Зови меня просто Дональд, ты меня знал 30 лет». – «Спасибо большое, господин президент», – продолжил Трамп.

Он посетовал, что не может больше сесть и выпить с друзьями, хотя и оговорился, что алкоголя не употребляет.

По словам Трампа, ему приходится теперь полагаться на членов конгресса, которые заменяют ему друзей.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД