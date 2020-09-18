Абхазия обсудила с ПФР возврат 16 млн рублей

Глава правительства Абхазии Александр Анкваб обсудил с представителями министерства труда и Пенсионного фонда России возврат незаконно полученных жителями республики российских пенсий умерших пенсионеров, сообщает кабмин Абхазии.

Свыше 700 жителей республики незаконно получили пенсии, общая сумма возмещения переплат составляет 16,6 млн рублей, передает РИА «Новости».

Как сообщил кабмин, Абхазия «заверила коллег в том, что серьезно относится к этой проблеме и будет способствовать возврату средств».

Обсуждались усовершенствование механизма сотрудничества в сфере выплаты пенсий, возможность их увеличения и внедрение системы персонифицированного учета сведений.

С августа российские пенсии в Абхазии выдаются не в банкоматах, а в банках при условии предъявления удостоверения личности и банковской карты.

В ПФР числится свыше 30 тыс. пенсионеров, проживающих в Абхазии и получающих российскую пенсию.