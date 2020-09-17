В США призвали Россию освободить осужденного студента из Техаса

Американские конгрессмены в палате представителей Соединенных Штатов внесли резолюцию с призывом к российским властям освободить осужденного в России студента из Техаса Тревора Рида.

«Мы призываем к немедленному освобождению Тревора Рида, американского гражданина, несправедливо приговоренного к девяти годам тюрьмы в России», – передает РИА «Новости» содержание резолюции.

Резолюцию внесли лидер республиканцев в комитете по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол вместе с другим конгрессменом Майком Конуэем.

При этом отмечается, чтоаАмериканские конгрессмены также призвали власти России предоставить неограниченный консульский доступ к Риду для американских дипломатов и оказывать ему необходимую медицинскую помощью.

Также в заявлении содержится призыв к властям США на всех уровнях поднимать с российскими представителями вопрос скорейшего освобождения Рида.

Ранее сообщалось, что головинский суд Москвы приговорил студента к девяти годам колонии.

По данным обвинения, Рид, временно проживая в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел полиции. По пути американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию.

Согласно приговору, преступление студент совершил в состоянии алкогольного опьянения. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.