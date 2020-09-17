Путин обсудил с Совбезом подготовку выступления на ГА ООН

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил подготовку своего выступления на Генассамблее ООН, его до конца текущей недели запишут в Москве и в видеоформате передадут организаторам в Нью-Йорк, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе совещания обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития внутрироссийской повестки дня. Состоялся разговор в контексте подготовки выступления президента России на Генассамблее ООН. Само выступление будет до конца текущей недели записано в Москве и далее в видеоформате передано для публикации организаторам в Нью-Йорк», – передает РИА «Новости» его слова.

Песков также отметил, что на встрече присутствовали премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев и директор СВР Сергей Нарышкин.

Кроме того, по его словам, Путин в ходе оперативного совещания проинформировал постоянных членов Совета безопасности России о переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Владимир Путин также проинформировал участников совещания о состоявшихся в начале текущей недели контактах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – добавил Песков.

Также в среду Песков сообщил, что в обозримом будущем состоится встреча глав государств «нормандской четверки», но фиксировать какие-то даты пока бесполезно.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября заявил, что все лидеры стран-участниц «нормандского формата» (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.