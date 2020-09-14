Путин пообещал ежемесячные совместные военные учения с Белоруссией Переговоры Путина и Лукашенко завершились Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях 14 сентября 2020, 18:59 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Признать утратившим силу указ президента РФ от 23 октября 2008 года №1515 «О федеральном государственном учреждении «Национальный центр управления в кризисных ситуациях», – говорится в опубликованном на портале документе. Указ вступает в силу со дня его подписания. Центр был создан в октябре 2008 года для развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ранее в сентябре в России ликвидировали министерство по делам Северного Кавказа, реализация государственной программы и развитие региона перешла в ведение Минэкономразвития.

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