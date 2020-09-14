В Крыму отреагировали на отказ ЕС признать выборы на полуострове

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о «неадекватной» позиции Евросоюза в связи с его отказом признать прошедшие губернаторские и парламентские выборы в Крыму.

«Мы равнодушно относимся к их реакции на ситуацию в Крыму, потому что их позиция с первого дня крымского референдума была неадекватной. Ее неадекватность заключается в отказе реально воспринимать ситуацию и попытаться понять, что произошло с Крымом», – передает РИА «Новости» слова Константинова.

В воскресенье в Единый день голосования прошли выборы губернатора в Севастополе и дополнительные выборы в крымский парламент. Европейский союз заявил, что не признает результаты региональных выборов на Крымском полуострове.