Госсекретарь США осудил казнь спортсмена в Иране

Казнь борца Навида Афкари в Иране является «гнусным и жестоким актом», заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он «самым решительным образом» осудил казнь, назвав ее «возмутительным наступлением на человеческое достоинство даже по отвратительным меркам» иранского «режима».

Глава американского государства Дональд Трамп призывал Тегеран помиловать Афкари, передает РИА «Новости».

США считают, что Афкари пострадал за участие в антиправительственной демонстрации.

В Иране подчеркнули, что Афкари дал признательные показания по делу об убийстве человека, за что и был казнен.

В июле в США состоялась первая за 17 лет казнь федерального заключенного.

В августе федеральные власти США впервые в современной истории казнили индейца.