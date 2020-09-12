Захарова оценила ход интеграции России и Белоруссии

Нет ничего удивительного в том, что интеграционные процессы России и Белоруссии сталкиваются с трудностями, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Это два государства, ничего удивительного, что эти интеграционные процессы проходят действительно небыстро и действительно непросто порой», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.

Она отметила, что существует «целый ряд соответствующих факторов», включая «экономический и финансовый», а «период интеграций исторический не такой простой». Захарова указала, что «мировая экономика страдает от последствий» распространения коронавируса «даже в тех странах, где не проходят сложные интеграционные процессы».

Захарова также напомнила о забастовках на предприятиях Белоруссии, передает ТАСС.

«Вы прекрасно представляете, какой результат можно ожидать, и он был налицо, от таких действий», – сказала она, подчеркнув, что «не знает примеров, где забастовки каким-либо образом ускоряли сложнейшие процессы, в частности, интеграцию».

По ее словам, процесс интеграции связан, прежде всего, c реализацией достигнутых ранее договоренностей, речь не просто о «буквах на листе», а о «секторах экономики», причем имеется в виду «не только государственный сектор, но и частный бизнес».

Напомним, ВЦИОМ опубликовал данные исследования, из которых следует – 43% опрошенных россиян считают ненужным объединение с Белоруссией.

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