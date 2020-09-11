Кремль заявил о готовности системы здравоохранения к обострению ситуации по коронавирусу

Российская система здравоохранения «абсолютно однозначно» справится с возможным обострением ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, как в Кремле реагируют на разницу цифр о количестве умерших пациентов с коронавирусом, которые предоставляют региональные штабы и Росстат. Песков порекомендовал ориентироваться на региональные штабы, поскольку у них была «утвержденная методика подсчета». Он также предложил обратиться за разъяснениями в Росстат.

«По поводу распространения (коронавирусной инфекции) – мы действительно видим незначительный рост в некоторых регионах. Это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начинается учебный процесс. Но это не обвальный рост, слава богу. И главное – что в повышенной готовности находится вся система здравоохранения страны. И это уже делает ситуацию совсем другой – не так, как было в начале пандемии», – передает РИА «Новости» слова Пескова.



Он добавил, что российская система здравоохранения «абсолютно однозначно» справится с обострением ситуации, если оно будет.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5504 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1051874 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 868107 человек, из них 5734 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 102 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 18365 человек.

Накануне, 10 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5363. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 141.

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