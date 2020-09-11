Белоруссия передала России предложения по возобновлению транспортного сообщения

Минск передал Москве свои предложения по поэтапному возобновлению транспортного сообщения, заявили в минтрансе республики.

«Белорусской стороной разработаны предложения в план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и переданы российской стороне для дальнейшего обсуждения», – сообщили РИА «Новости» в ведомства.

1 сентбяря Москва и Минск договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения.

Тем временем белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку выполнения рейсов в Россию до 30 сентября, а в Воронеж, Казань, Нижний Новгород – до 24 октября.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Сообщалось, что Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.