Врио главы Камчатки проголосовал на выборах губернатора

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов проголосовал на выборах главы региона и проверил, как работают избирательные участки в новых условиях трехдневного голосования.

На избирательный участок №24 в средней школе №40 Солодов приехал вместе с супругой Розалией и сыном Трифоном, сообщает официальный сайт Камчатского края.

«Сегодня стартовало голосование. В этом году оно проходит три дня. Все организовано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, приняты все меры безопасности. Поэтому все идет четко, не создает рисков для здоровья наших граждан и при этом достаточно удобно организовано. Напоминаю, что очень важно каждому из нас принять участие в голосовании, поэтому что именно таким образом мы формируем местную власть, которая должна решать задачи и проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день в повседневной жизни. Поэтому призываю всех в эти три дня не забыть выбрать удобное время и прийти на избирательные участки», – сказал Солодов.

Всего в крае работают 188 избирательных участков. Из них 179 – действующие постоянно и девять временных в больницах и труднодоступных территориях. К работе на участках приступили 1690 сотрудников УИК. Жители региона могут отдать свои голоса за того или иного кандидата в любой из трех дней голосования: 11, 12 или 13 сентября.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в России стартовали выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.