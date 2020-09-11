Названа самая нелюбимая туристами достопримечательность

Британский туристический портал Travel and Leisure проанализировал отзывы на крупнейшей в мире платформе о путешествиях Tripadvisor и выяснил, на какие достопримечательности больше всего жалуются путешественники.

Чтобы определить время, потраченное на написание отзывов с оценками «плохо» и «ужасно», эксперты портала подсчитали среднее число слов в них и разделили этот показатель на среднее количество слов, набираемых в минуту, передает РИА «Новости».

Лидером по негативу стала Эйфелева башня в Париже: путешественники потратили 402 часа, или почти 17 суток, на то, чтобы рассказать о своих разочарованиях от ее посещения.

На описание недовольства от экскурсии в римский Колизей ушел 41 час, чуть меньше времени – 33 часа – туристы потратили на перечисление недостатков лондонского Биг-Бена.

Также в десятку достопримечательностей, чаще других разочаровывающих путешественников, вошли пирамиды в Гизе, Статуя Свободы, Голливуд, оперный театр в Сиднее, Тадж-Махал, Берлинская стена, Гранд Каньон, Великая Китайская стена.

Ранее европейские туристы рассказали, почему не едут в Россию.