Лавров назвал голословными обвинения США о «причастности» России к ситуации с Навальным

Обвинения со стороны Вашингтона о «причастности» российских официальных лиц к ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального являются голословными, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы привыкли к голословным обвинениям», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Так министр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что к отравлению Навального могут быть причастны «высокопоставленные российские чиновники», передает ТАСС.

Ранее в Кремле также сочли ошибочными и недопустимыми намеки на причастность российских чиновников к ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Навальный уже может общаться и помнит детали событий, происходивших до потери сознания в самолете. Сообщалось, что немецкая полиция усилила охрану россиянина.

Накануне медики немецкой клиники Charite сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось. Берлин направил результаты проб Навального экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, на прошлой неделе в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови блогера яд якобы относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок».

При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован блогер, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт–химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок», – не сказать ничего.