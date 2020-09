Трамп пообещал США революцию в случае победы Байдена Трамп опроверг слухи о перенесенных микроинсультах 1 сентября 2020, 19:11 Текст: Ксения Панькова

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщение СМИ о том, что в 2019 он посещал медицинский центр Уолтера Рида из-за нескольких микроинсультов. «Это никогда не закончится! Теперь они пытаются сказать, что ваш любимый президент, я, посещал медицинский центр Уолтера Рида из-за серии микроинсультов. Никогда не случалось с этим кандидатом – фейкньюз! Возможно, они имеют в виду кандидата от другой партии!» – написал Трамп в Twitter. Ранее телеканал CNN со ссылкой на отрывок из книги корреспондента New York Times сообщил, что, когда в ноябре 2019 года президент Трамп посетил медицинский центр Уолтера Рида, вице-президенту Майку Пенсу было дано поручение в случае необходимости временно занять место главы государства, если Трампу понадобятся сложные медицинские процедуры, передает РИА «Новости». Никаких доказательств этому, кроме «мне стало известно», журналист в своей книге не приводит, пишет CNN. Белый дом тогда сообщал, что Трамп посетил госпиталь для планового обследования. Трамп ранее опровергал и другие сообщения СМИ. В июне издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки». Президент США заявил, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

