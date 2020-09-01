Россияне рассказали о самых нелюбимых школьных уроках

Больше всего россияне не любили в школе уроки химии, математики и физики, следует из исследования сервиса Работа.ру.

Исследование проводилось во всех округах России в августе 2020 года. В нем приняли участие более 4,5 тыс. человек старше 18 лет, передает РИА «Новости».

«Четверть респондентов (26%) больше всего не любили химию. 22% опрошенных отметили трудности в изучении математики, алгебры и геометрии. 21% участников исследования проголосовали против физики», – рассказали аналитики.

Кроме того, 13% опрошенных не любили иностранные языки, 12% – гуманитарные дисциплины и 11% - физкультуру.

При этом мировая художественная культура (МХК), литература, география, русский язык, биология, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и информатика набрали меньше всего отрицательных отзывов.

Также исследователи спросили россиян о том, какие предметы в школе они считают самыми важными и нужными: лидерами стали русский язык (61%), математика (59%) и иностранные языки (38%). Затем следуют история и обществознание (26%), литература (17%), информатика (15%) и физика (14%).

Менее важными россияне посчитали физкультуру, географию, химию, биологию, ОБЖ и МХК.

Ранее в российских школах предложили ввести уроки по семейной жизни.

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