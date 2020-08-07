Минпромторг разъяснил правила ремонта автомобилей старыми запчастями

В России решили не запрещать установку подержанных запчастей на автомобили, об этом сообщило Министерство промышленности и торговли.

«Учитывая мнение экспертного сообщества, а также с учетом обсуждения проекта изменений в Общественной палате, Минпромторг России рассматривает вопрос о запрете повторного использования компонентов указанного перечня только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, что, в свою очередь, не создаст запрета их использования при ремонте транспортных средств», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев», член Общественной палаты Александр Холодов напомнил, что именно ОП среди публичных институтов обратила внимание «на отсутствие полного понимания в автомобильной отрасли последствий принятия новых правил, регулирующих установку б/у запчастей».

«В конце июля мы провели дискуссию о поправках в техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Хотел бы поблагодарить Минпромторг за то, что они приняли участие в дискуссии на площадке ОП, не побоялись лично вступить в такой жаркий спор, открыто обсуждали все вопросы, поднимавшиеся во время круглого стола. Особенно приятно, что они не только приняли участие в обсуждении, они слушали и слышали замечания экспертов. Некоторые корректировки по результатам проведенной дискуссии Минпромторг успел внести уже сейчас», – приводятся слова Холодова на сайте ОП.

По мнению эксперта, документ слишком объемен для того, чтобы его обсудить только один раз.

«В этом документе более 400 страниц, поэтому правильно было бы после того, как скорректируют текст, еще раз встретиться и пригласить все заинтересованные стороны обсудить обновленную версию для того, чтобы документ получился оптимальным. Общественная палата – это то самое место, где должны происходить такого рода дискуссии. Именно на площадке ОП представители общественности могут открыто и прямо высказывать свои замечания ко всем документам, которые могут повлиять на жизнь граждан. А этот документ, несмотря на то что касается формально только производителей автомобилей, тем не менее в итоге затронет всех автомобилистов, а это миллионы людей», – заключил он.

Напомним, эксперты в ходе дискуссии в Общественной палате России предупреждали, что в результате принятия поправок в технический регламент Таможенного союза, которые предложил Минпромторг, может возникнуть черный рынок автомобилей и запчастей.

Министерство предлагало введение фактического запрета на использование некоторых групп подержанных запчастей и запрет на установку дополнительных аксессуаров. В ОП заявили, что это может радикально поменять рынок ОСАГО и создаст рынок нелегальных услуг, качество которых гарантировать никто не сможет.