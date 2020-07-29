Эксперты предупредили об угрозе «расцвета» черного рынка автозапчастей

Эксперты предупредили, что в результате принятия поправок в технический регламент Таможенного союза, которые предложил Минпромторг, может образоваться крупный черный рынок автомобилей и запчастей, поскольку проект предусматривает запрет на продажу подержанных запчастей.

Проект поправок также предполагает, что автомобилистам придется проходить экспертизу в испытательных лабораториях при фаркопа или багажника, передает «Российская газета».

Этот вопрос стал темой заседания Общественной палаты. Круглый стол в ОП прошел 29 июля, официально заявленная тема – «Безопасность транспортных средств: внесение изменений в технический регламент». Организатором выступила комиссия ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК вместе организацией «Всероссийское общество автомобилистов».

Эксперты на совещании обсудили обоснованность запрета на использование подержанных запчастей, возможность закрытия авторазборок из-за нового регламента, изменение рынка ОСАГО из-за невозможности устанавливать подержанные запчасти во время ремонта автомобилей после ДТП, изменение рынка запчастей из-за поправок и другие темы.

В ходе обсуждений было подчеркнуто, что возможные изменения могут радикально повлиять на рынок подержанных автозапчастей. Рынок ОСАГО также, по мнению, специалистов, после принятия поправок, может серьезно измениться, поскольку сегодня многие страховые компании покрывают расходы на ремонт исходя из установки подержанных запчастей.

Открыл заседание председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Воронцов. Он подчеркнул важность повестки, заявив, что «планируемые изменения могут серьезно затронуть интересы всех автомобилистов страны». Глава комиссии пояснил, что главной целью изменений в техническом регламенте Таможенного союза является благополучие граждан.

Вместе с тем, владелец сети профильных сервисов Юрий Валько отметил, что восстановление одной только рулевой рейки стоит 36 тыс. рублей, новая рейка – 164 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью бюджетного авто. При этом в России из зарегистрированных 60 млн автомобилей больше половины – машины старше 10 лет.

Большая часть узлов и агрегатов машин рассчитаны на службу только в течение гарантийного срока, что составляет не больше пяти лет, отметили эксперты. В ходе дискуссии они заявили, что такой срок производители устанавливают специально, чтобы владельцы чаще меняли автомобили. При этом у жителей России нет столько средств, чтобы покупать новые авто каждые пять лет, а оригинальные детали машин возрастом в 10 лет часто не найти.

Это может привести к тому, что в стране «расцветет» черный рынок автомобилей, качество запчастей на котором никто гарантировать не будет.

Замглавы отдела технического регулирования стандартизации департамента Минпромторга Дмитрий Коротаев пояснил, что ведомство пока только предлагает поправки, их специально предложили к общественному обсуждению. При этом чиновник уточнил, что готовится таблица разногласий, и будет приниматься решение. Пока идет внутригосударственное обсуждение, все предложения и замечания принимаются.