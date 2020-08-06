Суд признал право москвичей на дворы многоэтажек

Московский городской суд подтвердил право москвичей на распоряжение придомовыми территориями многоквартирных домов.

По решению суда, столичные власти не смогут отрезать участки от таких территорий для стройплощадок на том основании, что земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре, передает «Коммерсант».

Основанием для решения стал иск жителей Останкино, выступающих против строительства 22-этажного дома по программе реновации, к правительству Москвы. Спор рассматривался в судах с августа 2019 года: жители требовали расторгнуть договор аренды земельного участка площадью 8600 кв. м под будущую стройку между департаментом имущества Москвы и городским казенным предприятием «Управление гражданского строительства» (УГС).

Тверской районный суд Москвы отказал истцам в удовлетворении иска, сославшись на то, что придомовая территория обоих зданий не размежевана и в кадастре не значится. Но Мосгорсуд, в свою очередь, счел такую юридическую логику неверной и признал договор аренды земли с УГС недействительным в июле 2020 года.

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин назвал решение Мосгорсуда революционным.

«Впервые суд рассмотрел такое дело со всех сторон законодательства и комплексно подошел к вопросу. Придомовые участки могут быть не поставлены на кадастровый учет, это тяжело и дорого, и в этих условиях жильцы должны быть уверены, что их собственность не уплывет куда-то лишь потому, что они вовремя не подсуетились», – заявил депутат.

По словам депутата, ему известно как минимум о четырех спорных ситуациях с землей под реновацию в Останкино, поэтому определение Мосгорсуда «вселяет надежду, что будущие решения по таким спорам будут приниматься в интересах собственников квартир».

Также Митрохин отметил, что планирует обратиться в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку подобных конфликтных строек на предмет соблюдения законности.