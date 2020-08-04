Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась ростом 4 августа 2020, 10:25 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,19% – до 2935,54 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,41% – до 1262,57 пункта. Следует из данных Московской биржи.

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