В Генуе открыли новый автомобильный мост на месте обрушившегося

В итальянском городе Генуя открыли новый автомобильный мост, построенный на месте моста Моранди, во время обрушения которого в 2018 году погибли 43 человека.

По информации Associated Press, на церемонии открытия нового моста присутствовал президент Италии Серджо Маттарелла. Незадолго до церемонии прошел сильный дождь, и после его окончания над холмами растянулась радуга, передает «Интерфакс».

Церемония открытия началась с государственного гимна, после чего были зачитаны имена погибших.

Отмечается, что родственники 43 жертв обрушения моста бойкотировали мероприятие, поскольку обслуживающая компания осталась прежней, а вероятной причиной обрушения называют плохое техническое обслуживание моста.

В августе 2018 года в районе итальянского города Генуя на автостраде рухнул мост, погибли 43 человека и около 20 получили травмы. Газета ВЗГЛЯД публиковала видео обрушения моста.