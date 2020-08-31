Жившей в перинатальном центре с рождения девочке нашли новую семью

Девочка, прожившая с рождения пять лет в перинатальном центре в Москве, нашла новую семью, заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Все хорошо, девочка счастлива, она нашла свою семью. Эта история закрыта», – рассказала Ярославская в интервью РИА «Новости».

В декабре 2019 года в СМИ появилась информация о пятилетней девочке, которая с момента рождения в 2014 года жила в Перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» (ПМЦ), так как мать считала ребенка неизлечимо больным. В марте девочка была выписана, но родители ее так и не забрали.

Суд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что девочке подобрали замещающую семью, все документы оформят после карантина. Сообщлось, что девочку забрали из больницы.