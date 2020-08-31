Уходящий в отставку Абэ собрался позвонить Путину

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует переговорить в понедельник по телефону с президентом России Владимиром Путиным и уже побеседовал с американским лидером Дональдом Трампом, сообщают информационные агентства.

«Прорабатывается возможность телефонного разговора в течение дня 31 августа и с президентом России Владимиром Путиным», – передает РИА «Новости» сообщение «Киодо».

Отмечается, что в настоящее время этот вопрос находится в стадии согласования.

Абэ в понедельник провел телефонные переговоры с Трампом. Отмечается, что в ходе телефонного разговора премьер-министр Японии уведомил главу Белого дома о своем решении уйти в отставку из-за ухудшающегося состояния здоровья.

По данным «Киодо», для Абэ беседа с Трампом стала первым разговором с кем-либо из иностранных лидеров после объявления о предстоящей отставке, передает ТАСС.

«Президент Трамп и премьер-министр Японии Абэ сегодня вечером провели длинный разговор и подробно обсудили последние четыре года. Лидеры отметили, что их отношения исключительного характера; президент назвал Абэ величайшим премьер-министром в истории Японии», – говорится в сообщении представителя Белого дома Джадда Дира.

Дир отметил, что в ходе разговора американский лидер также заявил, что Абэ на своем посту «потрясающе поработал», и отношения между странами сейчас «лучше, чем когда-либо».

«Президент отметил, что несмотря на уход с поста в скором времени, премьер-министр Абэ, несомненно, продолжит играть большую роль в будущем Японии. Оба лидера выразили надежду на продолжение их замечательной дружбы в последующие годы», – указал представитель Белого дома.

В пятницу глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ заявил о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией.

Одним из ведущих кандидатов в преемники Абэ может стать генсек кабмина Японии Есихидэ Суга.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют об отставке Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии, его вклад в развитие отношений Москвы и Токио неоценим.

У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2006 году. Однако затем его состояние удалось стабилизировать.