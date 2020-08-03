Нефть подешевела на опасениях за баланс спроса и предложения

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются, в то время как инвесторы оценивают соотношение спроса и предложения на нефтяном рынке после старта второго этапа ослаблений сокращения добычи ОПЕК+.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,37% – до 43,36 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,55% - до 40,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

С 1 августа ОПЕК+ перешла ко второму этапу ослаблений сокращения добычи нефти. Теперь объем сокращений составляет 7,7 млн баррелей в сутки вместо 9,7 млн ранее. Предполагается, что этот этап продлится до конца года.