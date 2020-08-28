ФСВТС анонсировала подписание на «Армии-2020» контрактов на сотни миллионов долларов

Россия подпишет с иностранными партнерами на форуме «Армия-2020» контракты на поставку вооружений на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов, часть сделок уже заключена, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

«На этом форуме действительно будут подписаны контракты, некоторые уже подписаны. Это не одна сотня миллионов долларов», – передает ТАСС слова Шугаева.

Ранее Минобороны на форуме «Армия-2020» подписало контракты на 1,16 трлн рублей.

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