Кириенко поблагодарил участников форума «Рубеж 2020» за неравнодушие

Взгляд
26 августа, среда  |  Последнее обновление — 16:09  |  vz.ru
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Белорусские предприятия могут уйти с молотка

В свое время КАМАЗ хотел объединиться с МАЗом Егор Еремов/РИА «Новости»
Перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам. Политический кризис в стране на фоне сложной экономической ситуации в мире привел к падению валютных поступлений. Россия – главный кредитор соседа, Минск должен Москве почти 8 млрд долларов. При этом в казне у Лукашенко валюты почти нет, но у России есть интерес к белорусской промышленности. Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет

Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...
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У каждого оппозиционера есть свои скелеты в шкафу

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...
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Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Кириенко поблагодарил участников форума «Рубеж 2020» за неравнодушие

    26 августа 2020, 15:57

    Текст: Александра Юдина

    На платформе всероссийского форума «Рубеж 2020» в среду прошла встреча участников с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

    Сергей Кириенко начал диалог с того, что поблагодарил команду «Молодежки ОНФ» за работу в условиях пандемии коронавируса и помощь в ликвидации последствий ЧС, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В рамках всероссийской акции «Мы вместе» участники «Молодежки ОНФ» обеспечивали пожилых и одиноких людей продуктами, лекарствами, помогали решить бытовые проблемы.

    Оперативные группы совместно с врачами готовили обсервации по всей стране, обеспечивали медперсонал «красной зоны» горячи питанием и СИЗами, довозили врачей до работы и домой после ночной смены.

    «Вы действуете. Спасибо вам за неравнодушие. Для «Молодежки ОНФ» нет чужих проблем. Будь то наводнение в Иркутске, пожары в Забайкалье, экологическая катастрофа на Таймыре или забота о врачах в период пандемии. Везде, где нужна помощь и люди в тяжелой ситуации, рядом оказывается помощь», – отметил Кириенко.

    Сегодня сводные отряды продолжают работать в Иркутской области. В районах, наиболее пострадавших от наводнения 2019 года, ребята оказывают населению физическую и юридическую помощь, расчищают территорию городе Тулун от аварийных построек. В Норильске участники команды участвуют в работе по ликвидации последствий разлива нефти.

    Когда в России началось распространение коронавирусной инфекции, население всего мира разделилось на две группы: тех, кто осознавал опасность COVID-19 и соблюдал все меры безопасности и тех, кто не верил в существование вируса и угрозу заражения. Участники форума спросили, как принимать решения в подобного рода сложных ситуациях, когда от правильности выбранного курса зависят судьбы многих людей.  

    «Пандемия очень многое изменила, но как вирус передается от человека к человеку, так и убеждения тоже передаются. С началом пандемии все страны мира столкнулись с непростым выбором: сохранить здоровье и обеспечить безопасность граждан, но для этого нужно было вводить ограничения. Или максимально оттягивать введение особых мер, потому что это удар по экономике. Для нас важнее всего жизнь и здоровье людей», –добавил он.

    Также Кириенко отметил, что этим принципом руководствовался Путин, когда принимал стратегическое решение и вводил меры ограничения. Режим самоизоляции обеспечил спасение многих тысяч жизней.

    «Второй важной задачей было спасать экономику. Период пандемии показал хороший пример успешного взаимодействия волонтеров и государства. Проект «Мы вместе», который объединил тысячи неравнодушных людей, продемонстрировал, что в  сложной ситуации мы не разбегаемся каждый по своей норке,  а объединяемся и помогаем друг другу», – подчеркнул Кириенко.

    Отмечается, что участница команды из Омской области Анастасия Ерахтина спросила Сергея Кириенко, как сделать так, чтобы муниципальные власти видели в общественниках не порицателей, а союзников. В период пандемии региональная команда взяла под шефство небольшое село Никитино, где не было продуктового магазина. Люди оказались в продовольственной изоляции. Участники «Молодежки ОНФ» еженедельно доставляли местным жителям продукты, лекарства и вещи первой необходимости. При этом пытаясь решить вопрос с открытием торговой точки:

    «Нашли предпринимателя, который был готов организовать продуктовый киоск и, хотя муниципальные власти затягивали решение, нам все равно удалось его открыть. Пока кисок работает несколько дней в неделю. Но вскоре перейдет в ежедневный формат. Как убедить муниципалитеты, что мы союзники и у нас общие цели, помогать людям?» –  поинтересовалась Ерахтина.

    «Такие препятствия будут периодически возникать. Думаю, это вопрос времени для муниципалитетов понять, что вы не просто указываете на проблему, а встаете рядом и готовы ее решать. Необходимо включать все уровни и ветви власти. Если не решают в мэрии – идите в правительство региона.  Не слышат там, обращаетесь к руководству в Москву и мы включим все ресурсы, чтобы решить вопрос. Спасибо, что достояли до конца и помогли людям», – сказал Кириенко.

    В завершение встречи он заметил, что команда «Молодежки ОНФ» – это пример людей с активной жизненной позицией, которые не просто выявляют проблемы, а помогают оперативно их решить. Он пожелал всероссийской команде расти и крепнуть, для того чтобы всегда оказываться там, где нужна помощь.

    Всероссийский командообразующий форум «Рубеж 2020» проходит в Калужской области 21 по 27 августа. В нем принимают участие 200 человек со всей страны.


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