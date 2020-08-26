Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Москве выросло до пяти человек

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме на улице Кубинка в Москве увеличилось до пяти, сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек, их осматривают медики», – сообщил источник ТАСС.

Кроме того, источник уточнил, что спасены 16 человек. Он также добавил, что кухонная утварь и бытовая техника кухни квартиры, где произошел взрыв, разбросало по всему двору жилого дома.

Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Кубинка в Москве, где произошел взрыв, ликвидирован в 10.36, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в жилом доме на западе столицы, сообщила начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы организовала проверку по факту хлопка и пожара, произошедшего в жилом доме на улице Кубинка. По предварительным данным, есть пострадавшие, повреждено имущество. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего», – сказала Нефедова.

По ее словам, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования.

Также прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в результате, а также жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме.



«По указанию прокурора Москвы Дениса Попова для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находятся заместитель прокурора Западного административного округа Дарима Петрова и и.о. Кунцевского межрайонного прокурора Дмитрий Сидоров», - добавила Нефедова.

Движение по улице Кубинка в сторону улицы Маршала Неделина на западе Москвы полностью перекрыто из-за пожара в доме, передает РИА «Новости».

В пятиэтажном доме по улице Кубинка на западе Москвы произошел взрыв, в результате на трех этажах дома возник пожар.