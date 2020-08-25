Власти Таиланда назвали дату открытия Пхукета для туристов

Власти Таиланда приняли решение с 1 октября открыть для иностранных туристов Пхукет, сообщает портал Travel off Path.

Глава Национального управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн объявил об открытии с 1 октября острова Пхукет для иностранных туристов. Доступность острова для иностранцев станет репетицией перед открытием остальных провинций страны и перезапуском международного туризма, пишет издание, передает «Интерфакс».

Как отмечает портал, иностранцы должны прибывать рейсами только на Пхукет, через другие аэропорты страны въезд невозможен. Также они должны провести на Пхукете не менее 30 дней, 14 из которых будут соблюдать карантин в отеле. В некоторых отелях возможен выход на территорию во время карантина и даже доступ к пляжу. Параллельно необходимо сдать 2 ПЦР-теста на коронавирус. Только после соблюдения всех этих условий возможны экскурсионные поездки по острову и другие развлечения.

Результаты отрицательного теста на коронавирус могут потребовать и по прилете в аэропорту Пхукета.

Для того чтобы посетить другие провинции Таиланда, нужно после двух недель карантина сдать третий тест на COVID-19. Если он будет отрицательным, то турист сможет без проблем покинуть остров, пишет Travel off Path.

Власти Таиланда пока не уточнили, граждане каких стран смогут посетить Пхукет. Предполагается, что в приоритетном порядке будут включены соседние государства, где успешно борются с коронавирусом, а также страны, имеющие важные социально-экономические связи с королевством.

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